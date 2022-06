Monte San Biagio, rinnovato il contratto di Fanelli

Una nuova conferma in casa Monte San Biagio. Il club pontino, fresco di promozione in Eccellenza, sta portando avanti le prime valutazioni per decidere chi andrà a comporre la rosa nel prossimo anno. Tra i confermati anche Antimo Fanelli, che ha trovato l'accordo anche per la stagione 2022/2023.

Nel comunicato si legge: "La società F.C.D. Monte San Biagio comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo del calciatore Antimo Fanelli assicurandosi le prestazioni sportive di quest’ultimo per la stagione 2022/2023".