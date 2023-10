Monte San Biagio, il successo in Coppa Italia non basta per la qualificazione: avanti il Ferentino

Squadra in casa

Squadra in casa Monte San Biagio

Il Monte San Biagio vince ma saluta la Coppa Italia ai sedicesimi. La formazione pontina si impone per 2-1 nel ritorno della competizione ma complice l’1-0 del Ferentino all’andata, cede il passaggio del turno ai ciociari. Ad aprire le marcature è Durazzo al 43’ del primo tempo. Nel secondo tempo poi arriva anche il raddoppio con l’ex Acracchi, al 20’. È però un gol di Amici al 44’ del secondo tempo, dunque a pochi minuti dalla fine, a decidere la qualificazione. Infatti, in virtù della rete segnata in trasferta, è proprio il Ferentino ad andare avanti.

Il Direttore Sportivo Daniele Lisi ha commentato così il match del suo Ferentino: "Gli ultimi 15 minuti abbiamo tenuto i nostri avversari nella loro metacampo, li abbiamo costretti a chiudersi in difesa, concedendo qualche ripartenza inevitabile. Abbiamo trovato allo scadere del 2 tempo un eurogoal di Amici che ha liberato la squadra da una maledizione. Siamo contenti perché i ragazzi dopo il goal hanno dimostrato di essere un grande gruppo, una famiglia, abbracciandosi e festeggiando. È stata in ogni caso una gratificazione qualificarci agli ottavi passando il turno grazie al goal segnato fuori casa".