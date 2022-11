Monte San Biagio, 2 a 0 all'Itri: decide Fanelli!

Basta una doppietta di Antimo Fanelli, al 5' e al 12' del secondo tempo, al Monte San Biaggio per battere l'Itri. Nell'undicesima giornata di Eccellenza, nella sfida del pomeriggio, i padroni di casa battono la squadra di Ardone nel derby e mettono in cassaforte tre punti importantissimi per la classifica. Con la vittoria odierna, infatti, i biancoverdi superano proprio l'Itri in classifica, salendo a 15 punti in 11 match giocati. Restano a -2, invece, i ragazzi di Ardone.

Monte San Biagio-Itri 2-0

Marcatori: 5' st Antimo Fanelli, 12' st Antimo Fanelli