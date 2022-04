Monte San Biagio, semifinali di Coppa Italia contro l'Atletico Morena

Dopo l'approdo in semifinale di Coppa Italia di Promozione, il Monte San Biagio sogna in grande. La squadra, che nel girone E di Promozione Lazio sta giocando per la vittoria del campionato, prosegue il suo percorso anche sull'altro fronte. Stabiliti, intanto, gli accoppiamenti. Le semifinali, che si giocheranno nelle date del 4 maggio e 18 maggio, per la squadra pontina vedranno un impegno contro l'Atletico Morena. Il primo impegno sarà in casa, sul campo del comunale, mentre il secondo in trasferta.