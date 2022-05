Monte San Biagio, un punto per diventare campioni

Manca un solo punto al Monte San Biagio per festeggiare la vittoria del campionato. Anche nell'ultima giornata, giocata contro il Real Cassino Colosseo, la squadra pontina non ha compiuto passi falsi: 2 a 0 e vetta sempre più consolidata. Complice il pari del Nuovo COS Latina contro il Latina Borghi Riuniti, la squadra di Del Prete può sorridere. Manca ancora l'ufficialità della vittoria del campionato ma la strada sembra ormai tracciata: basta infatti un solo punto al club pontino per salire in Eccellenza. L'entusiasmo in casa biancoverde è tantissimo, come dimostrano i tanti tifosi sugli spalti pronti ad incitare la squadra. Il traguardo è a portata di mano e potrebbe arrivare proprio nel prossimo turno.