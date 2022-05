Coppa Italia Promozione, Monte San Biagio sconfitto 1 a 0

Sconfitta nell'andata della semifinale di Promozione girone E per il Monte San Biagio. La squadra pontina, scesa in campo nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio contro l'Atletico Morena, ha perso 1 a 0: in gol Vasta al secondo minuto del secondo tempo. Una ripresa in salita, dunque, per la squadra di casa, che allo stadio Aldo Moro non è riuscita a ribaltare il risultato. Le speranze però ci sono ancora. C'è infatti da giocare ancora la gara di ritorno, in programma per il 18 maggio.