Monte San Biagio, il presidente Maddaluna festeggia: "Primi e imbattuti!"

Ancora una vittoria per il Monte San Biagio, che non molla la vetta del girone E di promozione. I pontini hanno ottenuto 3 punti importanti nella 16esima giornata di campionato, battendo l'Hermada. Un successo che permette alla squadra di Del Prete di restare in testa alla classifica, davanti al Nuovo Cos Latina e al Ceccano. Il presidente Alessandro Maddaluna, dopo la vittoria, ha festeggiato così:

"Quanta gioia nel cuore vedervi esultare!!! La vostra vittoria di oggi è straordinaria perché consolida la classifica e ci fa rimanere primi e imbattattuti. Forza ragazzi e un grazie ai tifosi sempre numerosi al seguito! Forza dirigenti e forza società. Forza tutti noi Fcd Monte San Biagio!!!".