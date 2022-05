Monte San Biagio, il dg: "Abbiamo meritato tutto questo"

Il Monte San Biagio festeggia la meritata vittoria del campionato e lo fa battendo il Latina Borghi Riuniti nella penultima giornata del calendario. Il girone di Promozione E proietta dunque la squadra pontina in vetta: il prossimo anno, per il club di Del Prete, sarà Eccellenza. Giulio Rizzo, direttore generale, ha commentato così il successo attraverso i social:

"Adesso possiamo dirlo: siamo campioni! L'anno prossimo siamo in Eccellenza! Non ho mai detto nulla, adesso posso dirlo: abbiamo meritato tutto questo dalla prima giornata fino alla fine, dove siamo sempre stati primi in classifica. Un grazie a tutti i ragazzi, staff, società e il 12esimo uomo in campo, i tifosi. Grazie a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto. Forza Monte San Biagio sempre e comunque".