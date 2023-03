Il derby al Monte San Biagio: il Terracina va ko

Squadra in casa

Squadra in casa Monte San Biagio

Manca ancora l'appuntamento con la vittoria il Terracina. La formazione di Pernarella esce sconfitta nel derby contro il Monte San Biagio, che passa con una rete di Faiola al minuto 83. Un gol che basta per portare a casa i 3 punti e che condanna i Tigrotti, che venivano da quattro pareggi consecutivi. La vittoria manca dal 26 febbraio scorso, contro la Vigor Perconti e i punti in classifica sono 39. Con i 3 punti odierni, invece, la squadra di Del Prete supera i "vicini" in classifica, arrivando a 41 punti.

Monte San Biagio - Terracina 1-0

Marcatore: 83' Faiola