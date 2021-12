Monte San Giovanni Campano-Itri 1-0: il gol flash condanna i pontini

Dopo la vittoria contro la Vis Sezze nel turno precedente, l'Itri si ferma nella 14esima giornata contro il Monte San Giovanni Campano. Sul campo dei ciociari, i pontini cascano a causa di un gol di Giglio arrivato nei minuti iniziali. Il club di Ardone produce tante occasioni ma non riesce mai a concretizzare: il pareggio arriva con D'Agnese, ma viene annullato per fuorigioco. Si tratta del primo ko esterno per i biancazzurri, che ora hanno nel mirino il Terracina per chiudere al meglio il 2021.

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-ITRI 1-0

MARCATORE: Giglio 3' pt

ARBITRO: Abu Ruqa

ASSISTENTI: Gneo, Bianchi