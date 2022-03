Monte San Giovanni Campano-Pontinia 2-0: scontro diretto ai ciociari

Nella 26esima giornata di Eccellenza, girone C, in programma anche la sfida tra Monte San Giovanni Campano e Pontinia. Un vero e proprio scontro diretto per la salvezza: prima del match, le due squadre avevano rispettivamente 30 e 27 punti. A portare a casa la pesantissima vittoria, sono i ciociari, che passano in vantaggio con Giglio all'8' del primo tempo e raddoppiano allo scadere, al 45' del secondo, con Carfora. 3 punti che permettono alla squadra di casa di salire a 33 e guadagnare una posizione in zona playout. Resta invece a 27 il Pontinia, in zona retrocessione.

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-PONTINIA 2-0

MARCATORI: 8' pt Giglio, 45' st Carfora