Monte San Giovanni Campano-Terracina 1-1: ancora un pari per mister Gerli

A Boville è andata in scena la sfida tra Monte San Giovanni Campano e Terracina, valida per la 18esima giornata di Eccellenza, Girone C. La squadra di Mr Gerli, con assenti Iozzi, Bispuri, Rossini e Proietti, ha portato a casa un punto. Ancora un 1 a 1, il quarto consecutivo, per i pontini, che sono prima passati in svantaggio a causa della rete di Frollini al 5' del primo tempo, per poi pareggiare con Lleshi al 34'. Da segnalare l'esordio per tanti giovanissimi: oggi, infatti, hanno messo a segno la prima presenza in prima squadra Campagna, Zaccaria e Del Prete. Un buon punto, dunque, su un campo non semplice, che mostra quanto sia importante la compattezza del gruppo.

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO-TERRACINA 1-1

MARCATORI: Frollini 5' pt, Lleshi 34' pt