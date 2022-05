Morolo-Atletico Lazio 5-0: gara sospesa al 45'. Pontini terminano a 0 punti

Termina a fine primo tempo la sfida tra Atletico Lazio e Morolo. La gara, tra i due club retrocessi, vede uscire vittoriosi i ciociari, in grado di segnare 5 gol in 45 minuti agli avversari, scesi in campo con un organico di soli 9 giocatori. In gol Lulli con una doppietta, Zeppieri, Ablay ed Ebrima. Finisce dunque a 0 punti il campionato del club pontino, con 30 sconfitte su 30 gare giocate e un passivo pesantissimo di gol subiti.

MOROLO-ATLETICO LAZIO 5-0

MARCATORI: 10’ Lulli, 21’ Zeppieri, 23’ Ablay, 34’ Lulli, 44’ Ebrima