Morolo-Gaeta 0-1: vittoria con Altobelli

Vittoria di misura per il Gaeta nella 27esima giornata di Eccellenza girone C. Contro il Morolo, penultimo in classifica, i pontini passano per 1 a 0 con il gol di Antobelli arrivato appena quattro minuti dopo l'inizio della sfida. Una partenza col botto che faceva presupporre una goleada, che però non c'è stata: la squadra di Di Rocco vince infatti con un solo gol di scarto, portando però a casa 3 punti fondamentali. Con la vittoria di oggi, il Gaeta sale a 41 punti in classifica in 27 gare: un successo che permette di uscire dalla zona playout, almeno per il momento.

MOROLO-GAETA 0-1

MARCATORE: 4' pt Altobelli