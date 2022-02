Morolo-Pontinia 1-4: 3 punti in ottica salvezza

Nella 17esima giornata di Eccellenza Lazio Girone C anche la sfida tra Morolo e Pontinia. Una gara fondamentale in ottica salvezza, viste le posizioni delle due squadre. A portare a casa 3 punti, la squadra pontina, che ha battuto i ciociari con il risultato di 4 a 1: in gol Aquilani, Malandruccolo, De Santis e Tello. Inutile la rete di Lulli del Morolo nel secondo tempo. I ciociari restano dunque a 5 in classifica, mentre la squadra di Pernarella sale a 17, mettendo in tasca punti che potrebbero rivelarsi importanti per la salvezza.

MOROLO-PONTINIA 1-4

MARCATORI: 36' pt Aquilani, 42’ pt Malandruccolo (R), 10' st De Santis, 15' st Lulli, 20' st Tello