Muravera-Aprilia 3-3: finisce con un pari il campionato

Termina a 52 punti il campionato dell'Aprilia. Il club pontino, iscritto nel girone G di Serie D, ha pareggiato 3 a 3 contro il Muravera nell'ultimo turno di campionato, chiudendo così alla settima posizione in classifica. A sbloccare il match sono proprio i padroni di casa con Mancosu al 16' ma il pareggio non si fa attendere molto. Al 22' del primo tempo, dopo appena sei minuti, è Cruz a riportare il risultato sul pari. Ancora tre minuti ed ecco che l'Aprilia passa in vantaggio con Milani. Il primo tempo, però, riserva ancora emozioni: al 35' Cruz segna il gol del 3 a 1 per i pontini, ma passano due minuti e cambia ancora tutto. Al 37' è Mancosu ad accorciare le distanze, riportando i suoi sul 3 a 2. Nel primo minuto della ripresa, Cadau sigla il pari del 3 a 3. Da qui alla fine del match, più nessuna rete e squadre che si smezzano la posta in gioco.

MURAVERA-APRILIA 3-3

16’ pt, 37’ pt Mancosu, 22’ pt, 35’ pt Cruz, 25’ pt Milani, 1’ st Cadau