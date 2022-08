Aprilia, Murgia: "Sappiamo quali sono i nostri obiettivi"

Tra i nuovi acquisti dell'Aprilia, il trequartista classe 1997 Alessio Murgia. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove è rimasto per 10 anni, il '97 ha poi militato per 2 anni in Serie C con l'Olbia. Successivamente le esperienze con Budoni, Sanremese e lo scorso anno Carbonia. Ora, per lui, un'avventura all'Aprilia.

Le sue parole da giocatore delle Rondini: “Sono felicissimo di essere approdato ad Aprilia che rappresenta una società storica e seria. Ringrazio prima di tutto il Presidente ed il Direttore per avermi voluto qui, spero di ripagare la loro fiducia al massimo. Il primo impatto è stato bellissimo sia con lo staff che con i compagni, sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi e dobbiamo raggiungerli il prima possibile. È un onore ed un piacere essere allenato dal mister Olivera, farò di tutto per il club e per i compagni, sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni!”.