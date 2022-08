Aprilia, arrivano Murgia e Ortenzi

Due nuovi acquisti per l'Aprilia. Il club ha annunciato gli arrivi di Murgia e Ortenzi, rispettivamente trequartista e centrocampista classe 1997 e 1999. Il primo proviene dal settore giovanile del Cagliari e negli ultimi anni ha giocato con Olbia, Sanremese e Carbonia. Il centrocampista, invece, è ceduce da tre anni con la Flaminia.

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con il trequartista classe 1997 Alessio Murgia, in arrivo dopo l’ultima esperienza al Carbonia, e con il centrocampista classe 1999 ex Flaminia Marco Ortenzi. Murgia, dopo aver fatto settore giovanile del Cagliari per 10 anni, ha poi militato per 2 anni in Serie C ad Olbia per poi giocare con Budoni, Sanremese e lo scorso anno Carbonia. Ortenzi è invece reduce da 3 anni con la Flaminia in D dopo l’esperienza con l’Sff Atletico".