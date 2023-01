Insieme Formia da sogno, è finale di Coppa Italia!

Una gara da sogno regala all'Insieme Formia la finale di Coppa Italia di Eccellenza! La squadra ora guidata da Roberto Gioia batte il Nettuno nel ritorno della semifinale della competizione per 3-2 dopo essere passata in svantaggio dopo appena 4 minuti. Al gol di Valentini, arrivato in apertura di gara, risponde Puca al 41'. Alla ripresa, al 54', Durazzo porta i suoi in vantaggio ma dopo 9 minuti il Nettuno trova il pari con Sbordone. La situazione di equilibrio dura però pochissimo: al 68' ancora una rete di Durazzo porta avanti il club di Gioia, che al 90' più recupero può festeggiare un traguardo storico! All'andata, due settimane fa, l'Insieme Formia si era imposto 1-0 con la rete di Medici al 18'.

Nettuno - Insieme Formia 2-3

Marcatori: 4' Valentini, 41' Puca, 54' Durazzo, 63' Sbordone, 68' Durazzo