Aprilia, un punto contro il Nola: finisce 0 a 0

Poche emozioni e un punto per uno. Tra Nola e Aprilia finisce 0 a 0 il match valido per la sesta giornata di Serie D, disputata allo Stadio Borsellino di Volla. Un buon inizio per i bianconeri, pericolosi con Oggiano e Chianese, che però non riescono a trovare i varchi giusti per spiazzare Siani, sempre attento e bravo a proteggere la porta. Nella ripresa, Rogazzo inserisce Gonzalez e Ruggiero per cercare lo spunto vincente che però non arriva. L'Aprilia infatti è abile a chiudere tutti gli spazi e a proteggere bene l'area di rigore, complice anche il palo che al 56' nega il gol a Maio. Finisce dunque 0 a 0 con un punto che porta i ragazzi di Centioni a 5 in classifica, in 6 gare giocate.

Nola 1925: Tricarico, De Lucia, D’Orsi, Bontempo, Dommarco; Langella (87′ Kean), Maio, Oggiano (55′ Gonzalez), Chianese, Maggio, Faiello (71′ Ruggiero). A disposizione: Diglio, Cirillo, Cassandro, Iadelisi, Lucarelli, Caliendo. Allenatore: Antonio Rogazzo

Aprilia Racing: Siani, Del Duca, Pezone (74′ Ortenzi), Murgia, Ceka (63′ Giandomenico), Capuano (15′ Bernardini), Corelli, Pedone (87′ Grossi), Carboni (58′ Seccafien), Mannucci, Tassa. A disposizione: SIlvestrini, Zanchetta, Battisti, La Pietra. Allenatore: David Centioni