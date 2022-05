Nuova Florida-Aprilia 2-1: non basta Milani

L'Aprilia subisce una rimonta ed esce senza punti della 32esima giornata di Serie D girone G. Contro il Nuova Florida, i pontini passano in vantaggio dopo appena nove minuti con Milani. Una superiorità che dura quasi un tempo: il pari arriva infatti solamente al 95' con Capparella. Nel secondo tempo, al 37', il gol che beffa la squadra di Galluzzo, firmato da Persichini. La squadra pontina resta dunque a 48 punti in classifica, ottenuti in 32 gare. La zona playoff ormai non è più raggiungibile.

NUOVA FLORIDA-APRILIA 2-1

MARCATORI: 9’ pt Milani, 45’ pt Capparella, 37’ st Persichini