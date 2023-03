Nuovo COS Latina, Agostini: "Col Montenero un gran passo verso la salvezza"

Il Nuovo Cos Latina pareggia il derby pontino contro il Montenero. L'1-1 è pesante in ottica salvezza, con la squadra di Fabrizio Cencia che ora vede la salvezza più vicina. Mathias Agostini, autore del gol del pari, ha parlato ai microfoni del club: “Domenica siamo riusciti a portare a casa un punto fondamentale contro una grande squadra come il Montenero. Un pareggio molto importante e un passo significativo verso il nostro obiettivo che è quello della salvezza e ora siamo a buon punto avendo un vantaggio consistente sulla zona play-out. Durante il primo tempo abbiamo gestito la partita e per poco non siamo andati in vantaggio con due azioni di rimessa. Nel secondo siamo calati un po’ e abbiamo giustamente preso gol poi, però, c’è stata una reazione da parte nostra e siamo riusciti a pareggiarla grazie ad un mio gol".