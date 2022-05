Il Nuovo COS Latina trionfa nel recupero sull'Alatri

Nel recupero della 21esima giornata di Promozione girone E, il Nuovo COS Latina batte l'Alatri. La sfida, in programma per lo scorso marzo ma rinviata, è stata recuperata proprio mercoledì 4 maggio. Il risultato sorride ai pontini, vittoriosi per 5 a 2. Una vittoria che permette alla squadra di Latina di agganciare in vetta il Monte San Biagio, che però ha ancora una gara da recuperare, proprio contro l'Alatri. Al momento, comunque, entrambe le formazioni occupano la prima posizione con 58 punti.