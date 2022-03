Nuovo Cos Latina-Alatri rinviata a data da destinarsi

Come comunicato dalla LND, la sfida tra Nuovo Cos Latina e Alatri è rinviata a data da destinarsi. Il match, in programma il prossimo 23 marzo e valido per la 21esima giornata di Promozione girone E, è stato spostato e non si conosce ancora la data di recupero. Il club pontino, dunque, non sfiderà i ciociari mercoledì prossimo e starà a guardare le dirette avversarie, tra cui il Monte San Biagio. Le due squadre si contendono la vetta: entrambe al momento hanno 47 punti in 20 giornate.