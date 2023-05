Nuovo Cos Latina, Catalano: "Stagione dura, tante gioie ma anche tante delusioni"

Tre presenze, una da titolare e due da subentrato, per il giovane Leonardo Catalano, classe 2005 del Nuovo Cos Latina. Il difensore, ai microfoni del club, racconta:

“Per me è il primo anno in prima squadra ed è stata una grande esperienza. Non sono riuscito a trovare molto spazio ma grazie alla collaborazione dello staff e dei miei compagni sono cresciuto molto e ho imparato tanto. Spero che l’anno prossimo riuscirò a mettere in campo tutto quello che ho imparato”.

“La stagione è quasi arrivata al termine ma ancora non siamo arrivati al nostro obiettivo dopo aver raggiunto la matematica salvezza vogliamo arrivare o magari superare i 40 punti. Quella di sabato con il Monte San Giovanni Campano è stata una partita importante che ci ha avvicinato a questo traguardo, domenica contro il Roccasecca sarà una battaglia ma dobbiamo chiudere in bellezza ciò che abbiamo iniziato dall’inizio dell’anno. Nel complesso è stata una stagione dura per noi che ci ha visto far parte di molte gioie ma anche di delusioni”.