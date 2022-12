Nuovo COS Latina, Ciaramella: "Restiamo uniti verso la stessa direzione"

Ancora una sconfitta per il Nuovo COS Latina, alle prese con un brutto momento. Dopo il ko con l'Anitrella, il direttore sportivo Gennaro Ciaramella ha parlato così: “Non stiamo attraversando un periodo positivo ma questo non deve scalfire le certezze dei ragazzi. Siamo consapevoli che finora nessuno ci è stato superiore sul piano del gioco, neanche l’Anitrella che battendoci è tornata al primo posto con il Roccasecca. È proprio ora che bisogna restare uniti e remare tutti nella stessa direzione”.

"Tempo per rimediare non manca, visto che siamo solo alla nona giornata di campionato. “La classifica comincia a preoccupare ma è come più o meno ci aspettavamo. È proprio ora che bisogna restare uniti e remare tutti nella stessa direzione. Debbo fare i complimenti a tutti i ragazzi scesi in campo ieri e a chi ci ha seguito anche senza poter giocare. Un applauso allo staff tecnico-organizzativo perché lavora sempre al massimo soprattutto per le distanze in condizioni di difficoltà e un ‘bravo’ alla società per la serenità che trasmette”.

“Mercato? Certamente non siamo fermi e stiamo valutando come poter migliorare la rosa con almeno un nuovo innesto in attesa del recupero dei ragazzi fermi ai box. Si lotta tutti insieme per raggiungere l’obiettivo dichiarato che resta quello di una tranquilla salvezza visto che il gruppo è completamente nuovo e giovane per la categoria,eccezion fatta per i 4-5 elementi più esperti che abbiamo”.