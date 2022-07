Il Nuovo COS Latina saluta Mancini: "Per sempre un amico del club"

Dopo l'addio di Davide Mancini al Nuovo COS Latina, il club neroverde ha voluto salutare il team manager con un comunicato stampa “Caro Davide, prendiamo atto della tua decisione, da oggi le nostre strade si separano con la speranza di riunirle quanto prima. Abbiamo vissuto insieme tre stagioni, che nel calcio rappresentano un legame molto forte, condividendo sempre con la stessa passione gioie e sofferenze, emozioni e delusioni. Ci hai aiutato, con la tua competenza, a muovere passi importanti in questo percorso andando ben oltre il ruolo che ricoprivi sulla carta. Anche negli ultimi giorni ti sei speso per la causa con applicazione e impegno. Ti ringraziamo, a nome di tutta la società, lo staff tecnico e i calciatori, per tutto quello che ci hai dato e, soprattutto, per la persona che sei, orgogliosi con il contributo di tutti di ciò che sei diventato per il Nuovo Cos Latina e ti salutiamo facendoti un grande in bocca al lupo. Resterai a vita un amico del nostro club”.