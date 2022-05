Nuovo COS Latina, complimenti al Monte San Biagio per il titolo

Il Monte San Biagio trionfa nel campionato di Promozione, girone E dopo una cavalcata mai messa in discussione ma insidiata certamente dal Nuovo COS Latina, che ha dato battaglia fino alla fine. Proprio il club pontino ha voluto fare i complimenti agli avversari con un post sui social:

"Il nostro club si complimenta con la società FCD Monte San Biagio per la conquista del campionato di Eccellenza. Abbiamo lottato in maniera leale, con tutte le nostre forze, contro un avversario che ha dimostrato di avere le qualità per raggiungere un obiettivo così prestigioso. I nostri migliori auguri per lo storico successo alla dirigenza, al tecnico Del Prete e a tutti i calciatori".