Nuovo COS Latina, Mancini: "Spero che questo club non perda entusiasmo"

Davide Mancini saluta il Nuovo COS Latina dopo tre anni. Sulle pagine ufficiali del club, l'arrivederci del team manager: “Grazie al Nuovo Cos Latina, in primis al presidente Rino Somma e al vice Andrea Giuliani, ho avuto modo di fare calcio con le persone migliori possibili, i miei amici. Abbiamo lavorato sodo, dimostrato che con serietà e professionalità è ancora possibile costruire qualcosa di buono. In questa città ci sono persone con cui si può crescere dal punto di vista sportivo, occorre solo metterle nelle condizioni di lavorare al meglio. Il Nuovo Cos Latina merita di trovare finalmente una casa nella quale intraprendere un percorso virtuoso che non riguardi solo la prima squadra, ma anche e soprattutto il settore giovanile. Spero che il club non perda quell’entusiasmo che gli ha permesso di arrivare ad un passo dal sogno chiamato Eccellenza. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa esperienza, dai dirigenti, allo staff tecnico e a tutti i calciatori. Persone perbene, di cuore, professionisti tra i dilettanti. Che meritano il meglio possibile. Al Cos Latina come in altre società”.