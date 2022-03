Guerra Ucraina, il Nuovo Cos Latina si stringe attorno all'ex capitano Sedyachko

Anche il mondo del calcio piange, sconvolto dalla guerra. Mentre in Ucraina si fa la conta dei danni delle bombe, in termini di danni e di vite umane, lo sport si stringe attorno alle vittime. Il Nuovo Cos Latina ha voluto mandare un messaggio a Nikita Sedyachko, che per tanti anni ha vestito la maglia del club pontino. A lui il messaggio di vicinanza della società.

"In un momento così drammatico vogliamo stringerci intorno ad un amico, un capitano, un compagno di squadra che per tanti anni ha vestito la maglia del nostro club Nikita Sedyachko. A lui, a tutta la sua famiglia e al popolo ucraino è rivolto il nostro pensiero, con la speranza che questo incubo possa terminare il prima possibile. Preghiamo per voi".