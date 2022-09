Nuovo Cos Latina, prosegue la preparazione

Continua la preparazione del Nuovo COS Latina in vista dell'inizio della stagione 2022/2023. Il 29 agosto, sul campo sintetico della Sa.Ma.Gor., la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Cencia per iniziare a preparare un nuovo anno di sfide. Presenti anche i nuovi acquisti che andranno ad arricchire la rosa: per l'occasione, l'intera dirigenza neroverde ha salutato la squadra e trasmesso entusiasmo e senso di appartenenza ai nuovi giocatori e alle conferme. Agli ordini del preparatore atletico Alfonso Cappelletti e dello staff tecnico al completo, la squadra sta proseguendo la preparazione anche all'interno del parco San Marco.