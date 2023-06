Nuovo Cos Latina, il presidente Somma: "Cencia allenatore come pochi. Dispiace per..."

Rino Somma, presidente del Nuovo COS Latina, saluta il tecnico Fabrizio Cencia che il prossimo anno non guiderà il club neroverde:

"Abbiamo avuto il piacere di conoscere e confrontarci con un allenatore come pochi, una persona molto seria che conserva valori importanti e dà ancora valore a una stretta di mano. Tutti noi del Cos da oggi avremmo un allenatore in meno ma un amico sincero in più. Ci dispiace per il disagio creato nel lavorare quest’anno ma purtroppo non è stata colpa nostra ma di un’amministrazione comunale che ormai da troppi anni non ha il coraggio di mettere mano ai bandi per l’assegnazione delle strutture, creando seri problemi alle società che cercano di fare sport in modo sano e pulito”.