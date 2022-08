Aprilia, Ortenzi: "Avevo bisogno di nuovi stimoli"

Marco Ortenzi, centrocampista classe 1999, è un nuovo giocatore dell'Aprilia. Il giovane è reduce da 3 anni con la Flaminia in D dopo l’esperienza fatta con l’Sff Atletico. Con le Rondini è pronto ad un nuovo progetto ambizioso: le sue parole.

“Mi servivano nuovi stimoli e un nuovo ambiente, sono convinto che qui ad Aprilia ci siano tutte le condizioni per poter fare bene con persone serie e professionali. Ho trovato un gruppo giovane, pronto a mettersi in gioco. Il mister Olivera non ha bisogno di presentazioni e sono convinto che insieme sia possibile portare a termine ottimi risultati. Personalmente sono pronto a dare il massimo come ho sempre fatto, non mi pongo limiti e soprattutto non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”