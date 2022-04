Ostiamare-Aprilia 2-0: passano i padroni di casa!

Anticipo amaro per l'Aprilia. Nella 28esima giornata di Serie D, la squadra pontina scende in campo contro l'Ostiamare: il risultato recita 2 a 0 per i padroni di casa. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato e terminato a reti inviolate, i capitolini riescono a passare in vantaggio al 57' con Pellacani. Un risultato rimasto in bilico fino all'ultimo minuto, quando Marcheggiani segna il raddoppio, al 93'. Nuovo ko, dunque, per la squadra di Galluzzo, che nell'ultimo turno era stata capace di battere la capolista Giugliano.

OSTIAMARE-APRILIA 2-0

MARCATORI: 57' Pellacani, 93' Marcheggiani