Paliano-Terracina 1-3: gli ospiti tornano al successo

Tornano i 3 punti in casa Terracina. Dopo lo stop dell'ultima giornata, nella quale al Colavolpe non era andato contro lo 0 a 0 contro il Pontinia, il club di mister Gerli torna alla vittoria e lo fa sul campo del Paliano. La sfida viene indirizzata fin da subito, quando al 3' Vanini mette in rete la palla dello 0 a 1. I padroni di casa pareggiano i conti dieci minuti dopo, con Macciocca. Bastano pochi giri d'orologio e i pontini si portano di nuovo avanti, questa volta con Bispuri. Sul finale a chiudere definitivamente i giochi ci pensa Lleshi, al 35' del secondo tempo. Una vittoria che permette al Terracina di salire a 24 punti in classifica in 13 gare.

MARCATORI: 3' pt Vanini, 13' pt Macciocca, 19' pt Bispuri, 35' st Lleshi

ARBITRO: Symonets

ASSISTENTI: Spinetti, Martino