Nuovo COS Latina, arriva Palluzzi

Un innesto importante per il centrocampo del Nuovo Cos Latina, che ha annunciato l'arrivo di Christian Palluzzi dall'Atletico Pontinia. Il comunicato ufficiale: "Un rinforzo tira l’altro per il Cos Latina in vista della stagione 2022/2023. La società neroverde è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Christian Palluzzi, punto fermo del centrocampo dell’Atletico Pontinia durante l’ultimo campionato. Classe 2002, agli ordini di mister Fabrizio Cencia avrà modo di completare il suo percorso di crescita. Benvenuto in famiglia".