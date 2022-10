L'Aprilia non va oltre il pari con la Palmese

Ancora a secco di vittorie l'Aprilia, che anche nella quinta giornata di campionato non riesce ad andare oltre lo 0 a 0. La squadra di Centioni, impegnata contro la Palmese, nel primo tempo soffre le iniziative della squadra di casa, che ci prova in più occasioni impegnando Siani. Alla ripresa i pontini reclamano un calcio di rigore, ma c'è offside. Se da una parte la Palmese continua a provarci, non è da meno l'Aprilia, che crea buone occasioni ma non trova la via del gol. Finisce dunque 0 a 0 il match della quinta giornata di Serie D: i pontini salgono a 4 punti.

Palmese-Aprilia 0-0

Palmese: Stasi; Cozzolino, Passaro, Galdean, Romano, Mileto, Pugliese, De Feo, Simonetti, Palmieri, Onesto. A Disposizione: Vitolo, Reda, Tribuno, Prevete, Cardone, Puntoniere, Rabbeni, Siano, Fusco. All. Pietropinto

Aprilia: Siani; Del Duca, Pezone, La Ghigna, Grossi, Capuano, Innocenti, Corelli, Pedone, Carboni, Mannucci. A disposizione: Salvati, Ortensi, Zanchetta, Bernadini, Murgia, Ceka, Battisti, Tassa, Seccafien. All. Centioni