Atletico Pontinia, Peressini: "Darò il massimo per questa maglia"

Una nuova avventura per Gianmarco Peressini. L'attaccante, approdato all'Atletico Pontinia dopo una prima parte di stagione tra le fila della Vis Sezze, ha raccontato le sue emozioni a 'Latina Today'.

Dopo una prima parte di stagione alla Vis Sezze, hai scelto di cominciare una nuova avventura all'Atletico Pontinia. Cosa ti ha spinto a prendere questa decisione?

"Per prima cosa voglio ringraziare la Vis Sezze per questi mesi fantastici dove ho trovato una società seria e sana.

Ad andare all'Atletico Pontinia mi ha spinto la serietà dei presidenti e del progetto che mi hanno illustrato. Per anni hanno cercato di prendermi: era un matrimonio che si doveva fare soprattutto dopo l'arrivo di mister Cencia. Anche lui ha fatto la sua parte visto che ci ho già lavorato insieme. Nelle esperienze precedenti abbiamo raccolto risultati positivi".

Quali obiettivi ti sei posto in questa nuova esperienza?

"Mi piace parlare di obiettivi di squadra e non quelli personali. Cercherò sempre di dare tutto per questa nuova maglia e di giocare ogni partita per vincerla".

La squadra è attualmente a 19 punti in classifica: quale proposito vi siete fissati da qui alla fine della stagione?

"Sicuramente quello di stare nelle prime posizioni. Sono convinto che possiamo giocarci il campionato fino all'ultimo giornata anche se ci sono squadre ben attrezzate".