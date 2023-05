Terracina, Pernarella: "In futuro vogliamo regalare ai tifosi qualcosa di importante"

Dopo la sconfitta contro il Certosa, mister Pernarella ha parlato della prestazione del suo Terracina e del prossimo impegno in casa, per l'ultima di campionato:

"Nel momento in cui siamo rimasti con l'uomo in più abbiamo perso geometrie e ci siamo troppo rilassati. Sull'11 contro 11 siamo venuti a fare la nostra partita, nonostante l'obiettivo loro fosse vincere. Ho messo in campo la miglior formazione. Peccato perché alla fine giocando con un uomo in più non dovevamo prendere gol, come sempre su una disattenzione stupida. Faccio i complimenti a loro che sono arrivati secondi. Noi speriamo in futuro di regalare qualcosa di importante ai nostri tifosi e festeggiare qualcosa di importante insieme".

"Speriamo che per l'ultima partita ci sia qualche tifoso in più. In società abbiamo gente di Terracina che porta altri tifosi e questo è importante. Ora lavoriamo per regalare l'ultima gioia ai tifosi. La società non ci ha fatto mancare nulla e dobbiamo ripagarla con il massimo impegno".