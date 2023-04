Il Terracina festeggia: ridotta la squalifica a Mauro Pernarella

Ridotta la squalifica al tecnico del Terracina, Mauro Pernarella. L'allenatore sarà in panchina contro il Vicovaro: dunque per lui saranno tre le gare totali di squalifica e non più un mese intero, come stabilito inizialmente dal giudice sportivo.

"Il Terracina 1925 comunica che il Comitato Regionale del Lazio ha accolto il reclamo della società riducendo il periodo di squalifica del tecnico Mauro Pernarella, come si evince dal comunicato ufficiale nº316 del 31/03/2023.

L’inibizione a carico del mister che era stata stabilita sino al 17 aprile 2023, è stata ridotta ad una squalifica di 3 giornate. A fronte di ciò il tecnico Mauro Pernarella siederà regolarmente in panchina in occasione della 30ª giornata di campionato contro il Vicovaro.

La società ci tiene a ringraziare l’avvocato Matteo Sperduti per il lavoro svolto, e il Comitato Regionale del Lazio".