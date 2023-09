Terracina, Pernarella: "Allenare questi giocatori è facile. È un gran gruppo"

Una vittoria di misura per il Terracina sul Centro Sportivo Primavera, in grado di dare continuità ai risultati e regalare 3 punti pesanti. Pernarella, tecnico del club, parla così dopo il match:

"I ragazzi hanno giocato bene, erano lucidi, abbiamo fatto giocate ottime. Avremmo potuto chiudere la partita prima ma per un motivo o per un altro non siamo stati bravi. Nel secondo tempo siamo calati un po': qualche giocatore aveva fatto qualche minuto in più in Coppa. Ci può stare. Loro sono stati bravi a tenerci nella nostra metà campo ma senza soffrire più di tanto. Abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire in certi momenti e abbiamo preso i 3 punti".

"Abbiamo diversi giocatori non al meglio. Curiale e Kamara non sono ancora in condizione ottimale. Ci sta il calo fisico, loro ne hanno approfittato ma non abbiamo sofferto troppo".

"La società ha fatto investimenti importanti. Molte volte allenare questi giocatori è facile. Parli di calcio e capiscono subito ciò che vuoi o non vuoi. Per un allenatore è più facile. Sono giocatori che hanno calcato i campi dei professionisti e non solo per un anno. I ragazzi hanno creato un gran gruppo".

"I ragazzi della Curva li conosco tutti. So quanto ci tengano a questa squadra, so quanto tengano alla maglia. Vedere gente che non veniva da anni al campo e vederli per due ore ad urlare dall'inizio alla fine, è una gioia immensa. Non ci sono parole per spiegare e dire ciò che provano per noi. Noi cerchiamo di ripagarli al massimo con i 3 punti".