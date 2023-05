Pezone: "Interessato alla Viterbese? Non ho sentito nessuno, non conosco Romano"

Il nome di Antonio Pezone nelle ultime ore è stato accostato alla Viterbese. Dopo aver manifestato la volontà di salutare l'Aprilia, al termine di una stagione deludente culminata con la retrocessione, il presidente sarebbe stato interessato all'acquisto del club gialloblù. Voci subito smentite a TuttoC: “Non ho mai sentito nessuno, non conosco nemmeno il presidente Romano. Non so chi abbia messo in giro queste voci ma io col calcio ho chiuso. Ho le mie attività e devo pensare a quelle. Tornerò nel mondo del calcio quando il pallone sarà quadrato”.