CS Primavera, Polverini: "I ragazzi stanno facendo cose straordinarie"

Dario Alberto Polverini, tecnico del Centro Sportivo Primavera, ha parlato dopo il 3 a 0 inflitto al Città di Cerveteri nell'ultima giornata di campionato: "Era importantissimo portare a casa questa vittoria dopo la frenata di domenica scorsa. Attendevo una risposta dai ragazzi e devo dire che c'è stata. Ero un po’ preoccupato perché in settimana causa maltempo non avevamo potuto lavorare troppo sul campo, ma la partita è stata affrontata con il piglio giusto e al di là di poco cinismo sotto porta, mi ritengo molto soddisfatto di quanto visto. Una vittoria che ci permette di agganciare la seconda posizione e di questo siamo davvero felici. Questi ragazzi stanno davvero andando oltre ogni limite e non smetterò mai di ringraziarli. Qui si sta davvero facendo un qualcosa di straordinario sotto tanti aspetti, siamo una piccola realtà, ci alleniamo la sera alle 19 perché i ragazzi lavorano, vengono al campo magari stanchi e devono sentire me che li martello tutti i giorni. Però poi i risultati sono quelli che sono e vederli gioire a fine partita nello spogliatoio ci ripaga di tutti i sacrifici. C’è una grande mentalità, c'è un cammino ancora lunghissimo da fare. Domenica andremo ad Anzio con il giusto entusiasmo e il massimo rispetto della capolista, cercando di difendere questo secondo posto. Non ci resta che rimanere immersi in questo percorso e continuare a preparare ogni gara come se fosse l’ultima"