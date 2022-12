CS Primavera, Polverini: "Grande partita. Loria? Contento del suo arrivo"

La netta vittoria contro il Falaschelavinio ha fatto tornare il sorriso in casa Centro Sportivo Primavera. Mister Polverini, al termine del match, ha parlato così della prestazione dei suoi:

"Grandissima vittoria, legittimata da una prestazione che mi lascia ben sperare per questo sprint finale prima di Natale. Ho voluto provare qualcosa di diverso visto le assenze e le squalifiche e devo dire che i ragazzi si sono calati nella parte nel migliore dei modi. Sapevamo che la partita poteva nascondere qualche insidia, ma l’atteggiamento è stato positivo sin dalle prime battute e siamo riusciti sempre ad avere il pallino del gioco e a fare noi la partita, anche se dovevamo chiuderla prima".

"Sono contento per Loria perché è un giocatore che abbiamo inseguito e strappato a una folta concorrenza, che sicuramente ha alzato la nostra asticella e competizione in avanti. Ma nel complesso tutti hanno fatto una buona partita, in particolare voglio citare Gazzi che è un ragazzo esemplare che ha saputo sempre aspettare il suo momento per poter rispondere presente. Infine volevamo dedicare questa vittoria a Frattasi Nardini e Sabella, tre ragazzi che hanno subito infortuni importanti e li vedremo fuori per diverso tempo. Li aspettiamo presto affinché possano tornare a combattere per i nostri obiettivi insieme a noi"