Pontinia, cambio in panchina: via Pernarella, squadra affidata al capitano De Martino

Eccellenza Lazio Girone C

Cambio tecnico in casa Pontinia. Il club, dopo la sconfitta contro il Monte San Giovanni Campano, ha annunciato l'esonero di Pernarella, che aveva assunto la guida del club a fine novembre. Come si legge nella nota ufficiale: "La Asd Pontinia comunica che il Tecnico Mauro Pernarella è stato sollevato dall’incarico. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto la società augura al mister buona fortuna". La guida del club è stata affidata al capitano De Martino: "La società comunica di aver affidato la squadra al capitano Raffaele De Martino. Sarà quindi lui a portare a termine la stagione calcistica".