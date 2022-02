Pontinia-Atletico Lazio 9-0: derby a Pernarella in goleada

La sfida tra Pontinia e Atletico Lazio finisce in goleada. A portare a casa il derby è la squadra di Pernarella, che non si accontenta del compitino ma decide di strafare: 9 a 0 e 3 punti in cassaforte. Dopo la decisione del club di Germano di lasciare liberi i nuovi giocatori arrivati di accasarsi altrove, la squadra è scesa in campo con una formazione giovanissima, composta da tanti 2003 e addirittura 2004. Paga dunque l'inesperienza il club ospite, che esce con le ossa rotte per mano di Mariniello, autore di un poker, Aquilani, a segno con una doppietta, e reti di Gambioli, Malandruccolo e Pacifici. 3 punti importanti per il Pontinia in ottica classifica.

PONTINIA-ATLETICO LAZIO 9-0

MARCATORI: Mariniello 2' pt, 11' pt, 36' pt, 15' st ‘2, Aquilani 42' pt, 7' st, Gambioli 22' st, Malandruccolo 32' st, Pacifici 36' st