Pontinia-Audace 0-0: un punto a testa

Pontinia Calcio 1994 e Audace 1919 non si fanno male. Al Campo Sportivo Caporuscio i due club si sfidano per la 13esima giornata d'Eccellenza Lazio, Girone C. Una sfida che regala emozioni, ma non gol: il tabellino finale recita infatti 0 a 0. Gli ospiti recriminano per le condizioni del campo e rimpiangono due occasioni clamorose non finalizzate. Ad avere la meglio, alla fine, è proprio l'equilibrio: al 90' finisce a reti inviolate. Il Pontinia sale così a 12 punti in classifica mentre gli ospiti raggiungono il Paliano a 15.

ARBITRO: Iudicone

ASSISTENTI: Ceci, Passeri