Pontinia in "zona rossa": la classifica non sorride

Un girone d'andata difficile per il Pontinia, che nel gruppo C d'Eccellenza continua ad occupare il terzultimo posto. Sono solamente 14 i punti ottenuti in 16 partite. 3 le vittorie, 5 i pareggi e ben 8 le sconfitte: un numero decisamente alto per chi spera di mantenere la categoria. La squadra di Pernarella, tecnico che si è insediato a novembre, sembra comunque leggermente in ripresa. Nelle ultime due gare, infatti, ha ottenuto due pareggi contro due squadre non semplici da affrontare: il Gaeta, sesto in classifica, e la Lupa Frascati seconda. Il girone di ritorno sarà un importante banco di prova per una squadra che vuole tentare il tutto per tutto per salvarsi.