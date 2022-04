Pontinia, campionato negativo con qualche rammarico di troppo

Il Pontinia chiuderà il suo campionato contro il Gaeta, già matematicamente salvo ma alla ricerca di una vittoria per blindare il quarto posto. Una sconfitta non cambierebbe le sorti della squadra pontina, già retrocessa da qualche turno. Nonostante la stagione non sia stata affatto positiva, resta qualche rammarico di troppo per il club che nel corso dell'anno ha cambiato più volte guida tecnica. Da Coco a Pernarella e poi ancora un altro cambio con la squadra affidata al capitano De Martino. Decisioni dirigenziali che non hanno cambiato l'esito del campionato. 28 punti in 29 gare non bastano al Pontinia per salvarsi e sperare nei playout. Al contrario di Atletico Lazio e Morolo, rispettivamente con 0 e 6 punti in classifica, la squadra della provincia di Latina ha quantomeno messo a segno qualche vittoria: ben 7, così come i pareggi. Numeri che però non bastano.