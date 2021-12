Pontinia-Gaeta 1-1: finisce in parità al Caporuscio

Finisce 1 a 1 al Caporuscio. Il match tra Pontinia e Gaeta regala un punto ciascuno ai due club, che non vanno oltre il pareggio. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Aquilani, gli ospiti rispondono con Nohman. Un risultato che sicuramente sta stretto al club di Di Rocco, che ora sale a 24 punti in classifica ma avrebbe potuto avvicinarsi ulteriormente al Terracina. Un buon punto, invece, per la squadra di Pernarella, che sale così a 13 e si stacca in modo importante dalla zona retrocessione.

PONTINIA: Stefanini, Romani, Antelmi, De Santis, Razzini, Balba, Utzeri, De Martino, Mariniello, Aquilani, Malandruccolo. All. Pernarella

GAETA: Cardoso, Galasso, Siciliano, Vitale, Altobelli, Sfavillante, Azoitei, Sigillo, D'Urso, Arduini, Ranieri. All. Di Rocco

MARCATORI: Aquilani, Nohman

ARBITRO: Musumeci

ASSISTENTI: Martelluzzi, Capece